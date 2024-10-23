Почти 30 тысяч тонн молока произвели с начала года в Псковском районе
29 тысяч тонн молока произвели на сельхозпредприятиях Псковского района за девять месяцев, сообщила глава района Наталья Фёдорова в своём Telegram канале.
Она отметила, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на шесть тысяч тонн. Такой подъём производства связан с введением новой фермы более чем на две тысячи голов.
Глава района также сообщила, что каждый день на переработку отгружают более 105 тонн сырого молока.
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