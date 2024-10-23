В Пскове пройдёт студенческий мастер-класс по скандинавской ходьбе
26 октября в 10:00 в Дендропарке Пскова волонтеры-медики ПсковГУ проведут бесплатный мастер-класс по скандинавской ходьбе. Занятие состоится в рамках всероссийской акции «Здоровье суставов в надежных руках!», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Участников ждут знакомства с единомышленниками и возможность провести время в позитивной атмосфере. Финские палки предоставляются на месте, но можно взять свои.
Для записи необходимо написать сюда: vk.com/volmedic_psk.
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