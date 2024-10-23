Настоятель Спасо-Преображенского храма Локни отправляется на новое место служения в Великие Луки

17:50, 23 октября 2024, ПАИ

Настоятель Спасо-Преображенского храма Локни, иерей Вадим заканчивает своё служение в посёлке и отправляется на новое место в Великие Луки. Об этом сообщил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Глава округа вручил иерею благодарственное письмо. «Отец Вадим был с нами восемь лет, за это время он помог многим, поддерживал в трудные моменты и всегда был рядом. Нам жаль, что он уезжает, но хорошо, что не так далеко, и мы сможем поддерживать связь», – отметил Иван Белугин.

Он также пожелал отцу Вадиму удачи на новом месте и поблагодарил за вклад в развитие посёлка.