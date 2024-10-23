Шесть футболистов Псковской области номинированы на награду лучшего игрока минувшего сезона ЮФЛ
Шесть футболистов Псковской области номинированы на звание игрока сезона минувшего розыгрыша Юношеской футбольной лиги. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
От каждого клуба, который участвовал в соревнованиях, номинировано по одному претенденту – всего 32 футболиста. Псковскую область в трёх возрастных группах представляли великолукский «Экспресс» и «Псков». Среди псковичей награду лучшего игрока турнира могут получить Дмитрий Рыбаков, Владислав Игнатьев и Фёдор Елисеев, а среди великолучан – Валерий Федюков, Иван Логунов и Сергей Агарёв.
Обладателей заветных статуэток путём голосования определят тренеры, капитаны, болельщики и оргкомитет. Болельщики выберут лучших в телеграм-канале ОФФ «Северо-Запад».
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Шесть футболистов Псковской области номинированы на награду лучшего игрока минувшего сезона ЮФЛ
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