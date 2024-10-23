Более 29 тысяч тонн молока произвели сельхозпредприятия Псковского района с начала года

18:33, 23 октября 2024, ПАИ

На сегодняшний день уборка зерновых культур в Псковском районе завершена. Валовый сбор зерна составил около 14 тысяч тонн при урожайности 32,2 центнера с гектара. Такие результаты сопоставимы с показателями прошлого года, сообщила глава Псковского района Наталья Фёдорова.

В сельхозпредприятиях заготовлено почти 35 тысяч тонн сенажа, 4 тысячи тонн сена, около 41 тысячи тонн зелёной массы на силос. Продолжается уборка кукурузы для силоса.

Валовый сбор составил почти 6,4 тысячи тонн, урожайность – 344 центнера с гектара. Уборка картофеля завершается. Сбор овощей закрытого грунта составил 1,4 тысячи тонн. Сев озимых культур под урожай 2024 года проведён на площади более 2,3 тысячи гектаров.

В сельхозпредприятиях района содержится 11 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 5 тысяч коров, 52 тысячи голов свиней и 1 миллион 150 тысяч голов птицы. Реализовано скота и птицы на убой в живом весе более 26 тысяч тонн.

За девять месяцев этого года сельхозпредприятиями произведено более 29 тысяч тонн молока, что на 6 тысяч тонн больше аналогичного периода прошлого года. Ежедневно на переработку отгружается более 105 тонн сырого молока. Значительный рост производства молока связан прежде всего с завершением поэтапного ввода в эксплуатацию компанией «ПсковАгроИнвест» современной фермы на 2 086 коров, где ежедневно надаивают более 55 тонн молока.