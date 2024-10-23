Более 200 знаков туристской навигации появится в Псковской области до конца года
До конца года в Псковском регионе появится более 200 знаков туристской навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.
Субсидии муниципалитетам выданы комитетом по туризму Псковской области.
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