Более 200 знаков туристской навигации появится в Псковской области до конца года

20:01, 23 октября 2024, ПАИ

До конца года в Псковском регионе появится более 200 знаков туристской навигации, сообщили ПАИ в комитете по туризму Псковской области.

Субсидии муниципалитетам выданы комитетом по туризму Псковской области.