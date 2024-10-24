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Общество

О планах по развитию системы «Безопасный город» в регионе рассказал Виталий Рахманов

О работе комплекса «Безопасный город» рассказал начальник управления цифрового развития и связи регионального правительства Виталий Рахманов в ходе рабочей встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«На сегодняшний день полностью завершены работы по модернизации безопасности ядра «Безопасного города», мы готовы к дальнейшему масштабированию. Это система распознавания государственных регистрационных знаков автомобилей. Здесь важный функционал, которого не было ранее, – возможность на базе нейросетей простроить маршруты передвижения автомобилей. Да, сейчас комплексов не очень много, которые работаю в рамках этой системы. Мы уже разговаривали с комитетом по транспорту, – в следующем году обязательно заложим, чтобы все комплексы фото-видеофиксации передавали в обязательном порядке данные системы «Безопасный город». Это расширит возможности контроля за номерным знаками», – отметил Виталий Рахманов.

По его словам, в Пскове на данный момент установлено 438 камер.

«На следующей год планируем ещё больше ставить камер – на шести площадках камеры на территории Пскова будут подключены к «Безопасному городу». В Великих Луках работы сейчас в активной фазе, планируем больше ста камер устанавливать, чтобы прилегающая территория крепости полностью была охвачена, плюс подземный переход, а также те точки, которые были определены в рамках обращений силовых ведомств», – заключил Виталий Рахманов.

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