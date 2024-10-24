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Фиктивно сдавшего псковичке экзамен по русскому языку иностранца выдворили из России

Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области аннулировало разрешение на временное проживание в России гражданину Таджикистана. Документ был получен незаконно при помощи лица, осуждённого по результатам оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Псковской области по пункту «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции лицом с использованием своего служебного положения). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Установлено, что гражданин Таджикистана предоставил в Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства России. При этом документ он получил после сдачи фиктивного экзамена в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина.

Псковичке, которая провела фиктивный экзамен, назначили наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года. Гражданина Таджикистана выдворили за пределы России.

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