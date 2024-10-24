Великолукский студент выиграл бронзу всероссийских соревнований по карате
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Данил Мельников выиграл бронзу всероссийских соревнований по карате среди учащихся вузов. Соревнования прошли в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 регионов России. Данил Мельников стал призёром в весовой категории до 60 килограммов.
Соревнования в Сочи стали отборочным этапом в студенческую сборную страны. Тренирует студента ВЛГАФК Физули Рамазанов.
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