Великолукский студент выиграл бронзу всероссийских соревнований по карате

10:28, 24 октября 2024, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Данил Мельников выиграл бронзу всероссийских соревнований по карате среди учащихся вузов. Соревнования прошли в Сочи, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 24 регионов России. Данил Мельников стал призёром в весовой категории до 60 килограммов.

Соревнования в Сочи стали отборочным этапом в студенческую сборную страны. Тренирует студента ВЛГАФК Физули Рамазанов.

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