Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии

Юношей из Псковской области приглашают на обучение в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии, сообщили ПАИ в региональном управлении ведомства.

Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии РФ проводит обучение курсантов на трех факультетах: артиллерийском, командном и военно-политической работы.

Выпускники Академии Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С 1944 году вуз подготовил более 33 тысяч офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили 299 человек, с отличием – почти 2,5 тысячи человек.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте академии, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8-8112-73-43-13.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












24 октября 2024

Стали известны тарифы на вырубку новогодних ёлок в Псковской области
24 октября 2024

Заболеваемость ковидом выросла в Псковской области
24 октября 2024

Случаи заболевания внебольничной пневмонией зафиксированы во всех районах Псковской области
24 октября 2024

13 млн рублей выделили на проекты ТОС в Пскове
24 октября 2024

Учёные выяснили, что любители кофе живут дольше
24 октября 2024

О планах по развитию системы «Безопасный город» в регионе рассказал Виталий Рахманов
23 октября 2024

Вопросы развития связи в регионе обсудили Михаил Ведерников и Виталий Рахманов
23 октября 2024

Михаил Ведерников в Совете Федерации выступил с предложениями о формировании стратегии пространственного развития страны

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...