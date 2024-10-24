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Выставка «Город Торопец Псковской губернии» откроется 1 ноября в Псковском музее

1 ноября в Псковском музее-заповеднике к 950-летию Торопца откроется выставка «Город Торопец Псковской губернии». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

Торопец – один из старейших русских городов. Первое летописное известие о нем относится к 1074 г. Этот город, располагающийся на реке Торопе и озере Соломенное, находится в западной части современной Тверской области. Прошлое Торопца и его округи связано с историей Псковской земли. В 1777 г. город стал уездным центром Псковского наместничества (с 1796 г. – Псковской губернии). В 1927 г. Псковская губерния была упразднена, а территория бывшего Торопецкого уезда вошла в состав Торопецкого района Великолукского округа Ленинградской области.

На выставке будут представлены книжные памятники, масштабная этнографическая коллекция, оклады икон, венцы, цаты, напрестольный крест. Также посетители увидят уникальный экспонат – картину, которая ранее не выставлялась.

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