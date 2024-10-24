Состоялась жеребьёвка Кубка Пскова по футзалу

13:17, 24 октября 2024, ПАИ

В Пскове состоялась жеребьёвка Кубка города по футзалу, сообщили ПАИ в Федерации футбола Пскова.

Всего в соревнованиях примут участие 22 команды. Отметим, что в прошлом году за победу боролись 18 команд.

Коллективы разбили на четыре группы по пять и шесть команд. В группе «А» сыграют «Триумф», «Прокуратура», «Россиянка», «Чио-Чио», «Атлант» и «Университет ФСИН». В группе «Б» – «Строймаг», «Интер», «Реал», «Агротех», «Металлист» и «Псковские пчёлки». В группе «В» – «Стрела», «Азбука цветов», «Синие Стрелы», «Арсенал» и Dream Team. В группе «Г» – «Штурм», «Дина», «Псков-2007», Laser Craft и «Агротех-2».

В нынешнем розыгрыше команды будут бороться за три трофея. Сначала коллективы, занявшие в своих группах места с первого по четвёртое, попадут в верхнюю сетку плей-офф, а оставшиеся продолжат борьбу за «Бронзовый кубок». В стыковых играх среди 16 команд определится, кто будет бороться за «Золотой кубок», а кто за «Серебряный кубок». Восемь команд победителей стыковых игр будут бороться за «Золотой кубок», а проигравшие продолжат борьбу в зачёте «Серебряного кубка».

Кубок Пскова по футзалу расширился коллективами, которые никогда ещё не участвовали в этом турнире: «Атлант», «Псковские пчёлки», «Металлист» и Dream Team. Также после долгого перерыва в соревнованиях сыграет команда «Университет ФСИН».

Один из организаторов соревнований Юрий Баскаков отметил, что команды «Прокуратура»», «Интер» и «Строймаг» являются главными фаворитами в борьбе за «Золотой кубок». «Может, кто-то преподнесёт сюрприз. Например, команда «Псков-2007» – там ребята уже окрепли. У «Россиянки» может что-то получиться», – добавил эксперт.

Для проведения полноценного розыгрыша «Бронзового кубка» турниру не хватает ещё двух команд. Организаторы соревнований принимают заявки на участие. Первые игры стартуют 3 ноября. Турнир будет идти на протяжении всего месяца.

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