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Культура

Неожиданную находку обнаружили реставраторы в одном из храмов Пскова

О необычной находке во время реставрационных работ на объекте культурного наследия рассказала инженер-реставратор, начальник отдела «Служба управления объекта всемирного наследия ЮНЕСКО» ГАУК ПО «НПЦ по охране памятников» Мария Лисенкова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На фото: окно в апсиде храма Архангелов Михаила и Гавриила в Пскове. Фото здесь и далее: ПАИ

«У южного предела церкви Архангелов Михаила и Гавриила с Городца есть алтарная апсида. И всегда мы, как специалисты, предполагаем, что окно у алтаря должно быть по центру. Естественно, пытаясь раскрыть это окно, мы стали делать зондирование по оси, но его там не нашли. И каким-то образом, где была неровная штукатурка, и немного южнее центра раскрылось чудесное окно с поздними перекладками», – рассказала она.

Кроме того, подобный пример необычного архитектурного решения был обнаружен и в другом храме региона. «В прошлом году у нас был памятник. Когда выходили на текущее содержание, мы рассчитывали просто покрасить храм. Но когда начали выполнять покраску храма, случайным образом выяснили, что вместо окна мы имеем дверь. Здесь я даже обратилась к ранее исследовательским документам и не нашла информации об окне», – отметила Мария Лисенкова.

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