Псковичей приглашают принять участие в международном форуме «Мы вместе»

17:18, 24 октября 2024, ПАИ

Продолжается приём заявок на международный форум гражданского участия «Мы вместе», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Форум состоится с 4 по 8 декабря в Москве. В нём примут участие десять тысяч участников из России и 40 стран мира. Участниками могут стать добровольцы, представители НКО, органов власти, медиа и компаний, активисты «Движения первых» и международного социального сектора.

Ключевым событием форума станет церемония награждения лауреатов международной премии «Мы вместе» и номинации «Волонтёр года». Также пройдёт международный съезд социально-ответственного бизнеса, подведение итогов Года волонтёрского движения в СНГ и награждение волонтёров СНГ.

Регистрация на форум открыта до 4 ноября на платформе «Росмолодёжь». Подробнее о событии можно прочесть по ссылке dobro.ru.