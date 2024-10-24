Роспотребнадзор закрыл фабрику, которая делала зефир для «ВкусВилла» и «Пятёрочки»
Роспотребнадзор закрыл кондитерскую фабрику «Сокол», которая делала зефир без сахара для «ВкусВилла», «Пятёрочки» и «Перекрёстка».
Ранее фабрика, сообщал «Коммерсант», приостановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом до окончания проверки Роспотребнадзора, которая в результате завершилась приостановкой работы всей фабрики. Пристальное внимание к производству возникло после жалоб потребителей на отравление зефиром.
Роспотребнадзор обнаружил неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию.
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