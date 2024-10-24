Роспотребнадзор закрыл фабрику, которая делала зефир для «ВкусВилла» и «Пятёрочки»

17:33, 24 октября 2024, ПАИ

Роспотребнадзор закрыл кондитерскую фабрику «Сокол», которая делала зефир без сахара для «ВкусВилла», ​«Пятёрочки» и «Перекрёстка».

Ранее фабрика, сообщал «Коммерсант», приостановила производство зефира «Жизель» с мальтитным сиропом до окончания проверки Роспотребнадзора, которая в результате завершилась приостановкой работы всей фабрики. Пристальное внимание к производству возникло после жалоб потребителей на отравление зефиром.

Роспотребнадзор обнаружил неудовлетворительное содержание производственных помещений, технологического оборудования, нарушение условий хранения, также установлено отсутствие подтверждения сроков годности на продукцию.