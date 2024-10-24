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Происшествия

Перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого в Печорском округе

В Печорском муниципальном округе перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого. По уголовному делу в отношении мужчины, обвиняемого в совершении убийства, завершено расследование, пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

Перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого в Печорском округе. Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 6 июля 2024 года в вечернее время обвиняемый пригласил к себе знакомого для выполнения работ по ремонту печи. После обсуждения объема предстоящих работ между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом в область туловища, после чего сообщил о произошедшем в полицию. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве знакомого в Печорском округе
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