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Происшествия

Печерянин убил знакомого, который пришёл в гости помочь с ремонтом печи

В Печорах обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти сегодня, 7 июля. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Об этом пишет телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ» со ссылкой на СУ СК по Псковской области.

Печерянин убил знакомого, который пришёл в гости помочь с ремонтом печи. Фото здесь и далее: ПАИ

По версии следствия, к совершению преступления причастен местный житель, к которому потерпевший накануне пришел в гости для выполнения работ по ремонту печи. После обсуждения объема предстоящих работ между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого хозяин дома нанес гостю несколько ударов ножом в область туловища, после чего сообщил о произошедшем в полицию. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления. Фигурант задержан в процессуальном порядке, следствием решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

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