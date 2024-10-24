Отправиться в «Артек» приглашают школьников Псковской области

19:23, 24 октября 2024, ПАИ

В связи с увеличением региональной квоты комитет по образованию Псковской области объявил набор обучающихся образовательных организаций региона на 13-ю смену в международный детский центр «Артек». Об этом ПАИ сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Смена пройдёт в период с 12-13 ноября по 2-3 декабря 2024 года.

Срок подачи заявки – до 29 октября 2024 года.

Отметим, «Артек» расположен в Крыму в одном из красивейших мест планеты – на побережье Чёрного моря в 12 километрах от Ялты, в посёлке городского типа Гурзуф. «Артеку» присвоен статус международной инновационной площадки общего и дополнительного образования, а также оздоровления и отдыха.

Подробная информация о приёме заявок размещена на сайте комитета по ссылке.