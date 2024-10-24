Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи»
Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова.
Слушатели узнали об архитектуре межвоенного Пскова от бессменного ведущего – научного руководителя проектов сохранения объектов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект»), председателя псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимира Васильева.
Аркадий Мурылёв принял участие в работе конференции «Финкультура предпринимательства в России»
Нанотехнологии, купеческое сватовство и трансформация капитализма: в ПсковГУ состоялась «Научная битва»
Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове