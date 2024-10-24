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Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи»

Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи». Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной универсальной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Клуб псковских краеведов провёл новое заседание проекта «Архитектурные встречи». Фото: ПОУНБ

Слушатели узнали об архитектуре межвоенного Пскова от бессменного ведущего – научного руководителя проектов сохранения объектов культурного наследия (институт «Псковгражданпроект»), председателя псковских региональных отделений Союза архитекторов и Союза реставраторов России Владимира Васильева.

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