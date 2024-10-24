Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове

20:38, 24 октября 2024, ПАИ

В ходе рабочего выезда губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал ход строительства кольцевого магистрального водовода в Пскове. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Проект выполняется в рамках инфраструктурного бюджетного кредита объёмом почти 1 миллиарда рублей. Работы проводят от улицы Леона Поземского до улицы Байкова через деревню Родину.

Врио директора управления капитального строительства Игорь Еликов доложил, что проложено 8 км водопровода из запланированных 18 км. На участках, где располагаются грунты особой сложности, специалисты проводят шурфление.

«На данный момент есть отставание от графика (причины разобрали в видео), но подрядчик будет увеличивать число рабочих и использовать технику повышенной мощности. Строительство будет под особым контролем. Этот проект позволит обеспечить водоснабжением несколько кварталов жилых застроек микрорайона Борисовичи и земельные участки, предназначенные в том числе и для многодетных семей», – отметил глава региона.