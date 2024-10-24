Псковские художники получат шанс представить свои работы в Третьяковке

21:38, 24 октября 2024, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в международном конкурсе молодых художников «Картина мира», сообщили ПАИ организаторы.

Тема конкурса – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Участникам предлагают через художественные образы показать культурное наследие своих народов, представить актуальность и многогранность искусства, раскрыть возможные сценарии экологических, технологических, политических и социальных изменений.

Конкурс проводят в трёх номинациях: «Компьютерная графика и анимация», «Графика и цифровое искусство» и «Живопись». Принять участие в конкурсе могут независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет, а также студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья. Для участия необходимо отправить заявку по ссылке до 1 марта 2025 года.

Победителей конкурса определят в три этапа. Вначале представители молодёжного творческого совета выберут 100 работ. Потом творческий совет отберёт 50 лучших работ, а затем на основе рейтингового голосования выберут 14 финалистов. Работы победителей представят на выставке в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата» в июне 2025 года.