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Память об Александре Невском сегодня живёт в Пскове – Борис Елкин

12 сентября – день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Для Пскова и всей Псковской земли имя Александра Невского – не просто страница учебника, а живая героическая часть нашей истории, которой мы по праву гордимся, отметил глава города Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

Фото из канала главы Пскова Бориса Елкина в мессенджере МАХ

«Именно с именем князя неразрывно связаны одни из самых судьбоносных событий в жизни нашего города. В 1242 году дружина Александра Невского одержала легендарную победу в Ледовом побоище на Чудском озере – в сражении, которое надолго оградило русские земли от угрозы с Запада. Эта победа стала символом стойкости, мудрости и подлинного патриотизма. А до этого князь со своей дружиной освободил Псков, осаждённый немецкими рыцарями, и тем самым доказал, что судьба города всегда была ему небезразлична», – подчеркнул Борис Елкин.

Сегодня память об Александре Невском живёт в Пскове, обратил внимание глава города. О подвиге напоминает величественный монумент на горе Соколихе, на стене Псковского кремля установлена памятная композиция «Щит и меч» в честь победы войск Александра Невского в Ледовом побоище. В городе есть мост, улица и сквер имени Александра Невского, а также воинский храм, посвящённый святому князю.

Борис Елкин заметил, что Александр Невский – это не только великий полководец, но и государственный деятель, чья дальновидная политика помогла сохранить самобытность и духовную основу Руси. Его жизненный путь учит ответственности перед Отечеством, умению защищать свои ценности и при этом искать мирные пути для сохранения родной земли.

«В этот памятный день мы склоняем головы перед подвигом князя и его дружины, вспоминаем уроки истории и благодарим предков за то, что отстояли нашу землю. Пусть пример Александра Невского вдохновляет псковичей на добрые дела, на труд ради родного города и на бережное отношение к нашему богатому наследию», – заключил глава Пскова.

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