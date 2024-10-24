В Бежаницком районе две семейные пары отметили золотую свадьбу

23:19, 24 октября 2024, ПАИ

В Бежаницком районе золотую свадьбу отметили две семейные пары: супруги Владимир и Татьяна Семёновы, Николай и Людмила Романовы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Глава района Сергей Михеев поздравил супругов со знаменательной датой.

Сергей Михеев вручил юбилярам медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пожелав им крепкого здоровья, душевной гармонии и долгих лет семейного счастья.