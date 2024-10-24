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Общество

В Бежаницком районе две семейные пары отметили золотую свадьбу

В Бежаницком районе золотую свадьбу отметили две семейные пары: супруги Владимир и Татьяна Семёновы, Николай и Людмила Романовы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

В Бежаницком районе две семейные пары отметили золотую свадьбу. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь»

Глава района Сергей Михеев поздравил супругов со знаменательной датой.

Сергей Михеев вручил юбилярам медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пожелав им крепкого здоровья, душевной гармонии и долгих лет семейного счастья.

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