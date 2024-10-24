В Бежаницком районе две семейные пары отметили золотую свадьбу
В Бежаницком районе золотую свадьбу отметили две семейные пары: супруги Владимир и Татьяна Семёновы, Николай и Людмила Романовы. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».
Глава района Сергей Михеев поздравил супругов со знаменательной датой.
Сергей Михеев вручил юбилярам медали «50 лет совместной жизни» от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, пожелав им крепкого здоровья, душевной гармонии и долгих лет семейного счастья.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
24 октября 2024
Псковский врач-хирург рассказал о своих командировках в Запорожскую и Курскую области
24 октября 2024
Аркадий Мурылёв принял участие в работе конференции «Финкультура предпринимательства в России»
24 октября 2024
Нанотехнологии, купеческое сватовство и трансформация капитализма: в ПсковГУ состоялась «Научная битва»