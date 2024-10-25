Три пожара ликвидировали в Псковской области за сутки

09:42, 25 октября 2024, ПАИ

Три пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Двухквартирный жилой дом спасли от огня в деревне Щиглицы Псковского района. Причина возгорания устанавливается.

Нежилой дом потушили на улице Псковской в Пскове. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Пострадавших нет.

Помимо этого, на улице Мира в Печорах ликвидировали возгорание бесхозного строения. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.