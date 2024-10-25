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Общество

Зачем нужно открывать окна в холод, объяснила врач

Регулярное проветривание дома осенью и зимой необходимо для поддержания здоровья и работоспособности, пишет РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Тарадееву.

«В закрытом непроветриваемом пространстве уровень кислорода постепенно снижается, а уровень углекислого газа увеличивается, что может привести к ухудшению самочувствия, головным болям и снижению работоспособности, нарушению мозгового кровообращения и повышению артериального давления», – пояснила врач.

В непроветриваемых помещениях болезнетворные бактерии и аллергены развиваются активнее, что может привести к болезням органов дыхания, отметила Татьяна Тарадеева.

Врач порекомендовала проветривать квартиру каждые полтора-два часа или поочередно открывать окна на десять минут в разных комнатах. Также можно открывать окна, когда все жильцы уходят из дома.

Важно регулярно проветривать спальню и детскую, ведь недостаток кислорода может привести и к недомоганию и усталости, подчеркнула врач. Также не рекомендуется использовать для проветривания кондиционеры, поскольку они не насыщают воздух кислородом.

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