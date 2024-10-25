Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником

10:54, 25 октября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником.

«Ежедневно вы несете непростую службу, контролируете торговые потоки через государственную границу, ведете активную работу по предупреждению внешнеэкономических преступлений, пресекаете попытки контрабанды, развиваете таможенную инфраструктуру. Для приграничной Псковской области эта работа имеет принципиально важное значение, позволяя укрепить экономику, развивать международные торговые отношения, защитить граждан от контрафактной и опасной продукции», – подчеркнул губернатор.

По его словам, в условиях введенных против России санкций и ограничений таможенникам приходится сталкиваться с новыми вызовами и оперативно перестраивать свою работу. Это требует высокого профессионализма, порядочности, честности и дисциплинированности.

«Благодарю вас за ответственное отношение к делу, добросовестность, внимательность и самоотдачу. Уверен, что те задачи, которые стоят перед таможенными органами, будут в полной мере выполнены благодаря вашей высокой квалификации, бескомпромиссности и безукоризненному исполнению долга. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия и всего самого наилучшего», – заключил Михаил Ведерников.