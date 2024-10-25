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Происшествия

За избиение друга поленом по голове жителю Палкинского района грозит до двух лет тюрьмы

Уголовное дело возбудили на жителя Палкинского района за избиение друга поленом по голове, сообщили ПАИ в районной прокуратуре.

Установлено, что в июне 2024 года 40-летний местный житель вечером распивал со своим другом алкоголь. Во время этого между ними произошёл конфликт, мужчины начали оскорблять друг друга. После этого житель Палкинского района взял полено и несколько раз ударил им своего друга по голове, нанеся ему лёгкий вред здоровью.

Мужчину обвиняют по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Минимальное наказание по этой статье – обязательные работы до 360 часов, максимальное – лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу. Ход расследования находится на контроле прокурора района.

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