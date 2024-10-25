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Политика

Делегация Совета Федерации посетит Псковскую область

Делегация Совета Федерации РФ посетит Псковскую область в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

Возглавит делегацию сенаторов заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко. Кроме Псковской области с 29 октября по 1 ноября представители верхней палаты парламента посетят Новгородскую, Смоленскую и Тверскую области.

В проекте принимают участие члены комитета Совета Федерации по социальной политике и сенаторы от регионов: Наталья Косихина, Сергей Горняков, Дарья Лантратова, Юлия Лазуткина, Андрей Чернышев, Иван Новиков, а также заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Высокинский.

Делегация посетит спортивные объекты и учреждения здравоохранения. В рамках проекта будут затронуты меры, необходимые для обновления медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, а также вопросы оказания медицинской помощи. Особое внимание будет уделено поддержке участников СВО и членов их семей.

Кроме того, специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева проведут в Пскове консультации пациентов Псковской областной больницы, чтобы выявить и при необходимости направить их на хирургическое лечение заболеваний сердца и сосудов на бюджетной основе.

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