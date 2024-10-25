Псковичи победили в конкурсе «Молодая семья Союзного государства»
Семья из Пскова победила в конкурсе «Молодая семья Союзного государства», сообщили ПАИ в пресс-службе Российского технологического университета МИРЭА.
Победителей определили на форуме молодых семей «Одно государство – одна семья» на базе университета в Москве. В номинации «Студенческая семья» первое место заняли инженер-метролог Михаил Григорьев и специалист общероссийского движения детей и молодёжи «Движение первых» Псковской области Анна Григорьева. Они оба учатся в ПсковГУ.
Лауреатами конкурса «Молодая семья Союзного государства» стала семья из Гомельской области Белоруссии.
Всего в мероприятии приняли участие 18 молодых семей из России и Белоруссии в возрасте от 18 до 35 лет. Программа форума включала не только практические занятия и сессии с экспертами по вопросам семьи, психологии и права, но и экскурсии и другие развлекательные мероприятия.
Отметим, что общественный форум «Одно государство – одна семья» проводится в России уже во второй раз.
Пневмонию, которая стала причиной карантина в школах Пскова, обсудили на радио «Серебряный дождь». Главное
«Будет хуже!»: Не заниматься лечением пневмонии самостоятельно попросила псковичей эпидемиолог