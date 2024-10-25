Престарелых и инвалидов в Псковской области кормили фальсификатом

18:58, 25 октября 2024, ПАИ

Фальсифицированное сливочное масло обнаружили в псковском интернате для престарелых и инвалидов, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники учреждения обратились к специалистам Россельхознадзора, чтобы подтвердить качество и безопасность продукции, которую используют для питания проживающих в интернате.

Специалисты взяли пробы сливочного масла «Крестьянское» производства курской компании «Сырная долина» и установили, что оно поддельное: содержит растительные масла и жиры.

Сотрудники Россельхознадзора обратились в управление Роспотребнадзора по Псковской области и попросили передать выявленную информацию в Центр развития перспективных технологий. Это нужно, чтобы аннулировать регистрацию «Сырной долины» в системе «Честный знак» и коды маркировки товаров изготовителя для запрета продажи опасной продукции.

Специалисты также известили о фальсификате профильные комитеты, силовые структуры и управление Россельхознадзора, на подконтрольной территории которого зарегистрирован производитель.