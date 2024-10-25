Сотрудников «Псковпассажиравтотранса» наградили в преддверии профессионального праздника

18:29, 25 октября 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, состоялось на предприятии ГППО «Псковпассажиравтотранс» сегодня, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в организации.

Праздник отмечается ежегодно в последнее воскресенье октября.

Генеральный директор предприятия Юрий Михайлов поздравил коллег с предстоящим профессиональным праздником, а также вручил лучшим сотрудника предприятия письменные благодарности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова.

Передал поздравления и благодарности от имени депутатского корпуса областного Собрания депутатов председатель парламентского комитета по экономической политике Андрей Козлов.

Также к поздравлениям присоединился и депутат Псковской городской Думы Алексей Форш, который вручил благодарственные письма председателя Псковской городской Думы.