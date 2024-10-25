Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии
Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.
Перед зрителями выступают солисты Алиса Шикина, Амалия Саркисьянц и Фёдор Катилов в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Также сегодня на сцене Псковской областной филармонии состоялся дебют дирижёра Александра Антонова в рамках концерта «Наследие Елены Образцовой».
В программе – арии из опер Верди, Моцарта, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.
Концерт «Наследие Елены Образцовой» посвящён юбилею оперной певицы.
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Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии
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