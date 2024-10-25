Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии

19:53, 25 октября 2024, ПАИ

Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии сегодня, 25 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

Перед зрителями выступают солисты Алиса Шикина, Амалия Саркисьянц и Фёдор Катилов в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Также сегодня на сцене Псковской областной филармонии состоялся дебют дирижёра Александра Антонова в рамках концерта «Наследие Елены Образцовой».

В программе – арии из опер Верди, Моцарта, Римского-Корсакова, Чайковского и других композиторов.

Концерт «Наследие Елены Образцовой» посвящён юбилею оперной певицы.