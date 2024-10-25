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Общество

Как интересно и с пользой провести осенние выходные в Пскове

Как интересно и с пользой провести предстоящие выходные в Пскове, свои рекомендации опубликовал в телеграм-канале глава Пскова Борис Елкин.

С детьми можно отправиться на «Праздник смешных шариков», который пройдёт в Городском культурном центру (площадь Победы, 1). Мероприятие состоится в субботу, 26 октября. Начало в 11:00.

Спектакли для детей про жизнь Дюймовочки и дружбу Маши с Медведем состоятся в Театре кукол (Конная, 3). Сеансы пройдут 26 и 27 октября. Начало в 12:00 и 14:00 соответственно.

Исследовать тайны космоса зовёт Псковский планетарий (Советская, 64а). Сеансы пройдут в субботу, 26 октября. Начало в 13:00 и 14:00.

Все желающие могут поддержать самбистов и пловцов на соревнованиях в спортивном комплексе «Олимп» (Балтийская, 11а). Мероприятие пройдёт в субботу, 26 октября. Начало в 12:00.

Псковичей приглашают также в литературную школу молодых писателей. Мероприятие пройдёт на площадке Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина (Октябрьский проспект, 7а) в эту субботу, 26 октября. Начало в 12:00.

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