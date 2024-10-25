Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Максим Борисюк обсудил с пациентами актуальные вопросы и предложения об улучшении работы Псковской городской поликлиники

Первая встреча нового главврача Максима Борисюка с пациентами состоялась в Псковской городской поликлинике сегодня, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

Фото: Псковская городская поликлиника в соцсети «ВКонтакте»

Руководство Псковской городской поликлиники встретилось с пациентами поликлиники № 2, чтобы обсудить актуальные вопросы и предложения об улучшении работы медучрежедния. На встрече также присутствовали заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 2 Елена Абросимова, заведующий терапевтическим отделением Михаил Жуков, главная медсестра Нина Григорьева.

«В ходе общения псковичи активно делились своими предложениями и поднимали важные вопросы. Руководство дало разъясняющие комментарии по всем поднятым ситуациям, что позволило лучше понять текущие проблемы и пути их решения. Благодарим всех, кто пришёл на встречу! Ваши активность и участие очень важны для нас!» – отметили в поликлинике.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 октября 2024

Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России» прошла в Пскове
25 октября 2024

Максим Борисюк обсудил с пациентами актуальные вопросы и предложения об улучшении работы Псковской городской поликлиники
25 октября 2024

Встреча с кинологами Псковской таможни прошла в ПсковГУ
25 октября 2024

Концерт «Наследие Елены Образцовой» проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии
25 октября 2024

Михаил Ведерников проверил ремонт тротуаров улицы Госпитальной в Пскове
25 октября 2024

Волонтёры привели в порядок воинское захоронение в Пыталовском округе
25 октября 2024

Сотрудников «Псковпассажиравтотранса» наградили в преддверии профессионального праздника
25 октября 2024

Удостоверения ветеранов боевых действий вручили жителям Пскова в филиале фонда «Защитники Отечества»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...