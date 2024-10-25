Максим Борисюк обсудил с пациентами актуальные вопросы и предложения об улучшении работы Псковской городской поликлиники

21:09, 25 октября 2024, ПАИ

Первая встреча нового главврача Максима Борисюка с пациентами состоялась в Псковской городской поликлинике сегодня, 25 октября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

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Руководство Псковской городской поликлиники встретилось с пациентами поликлиники № 2, чтобы обсудить актуальные вопросы и предложения об улучшении работы медучрежедния. На встрече также присутствовали заместитель главного врача по медицинской части поликлиники № 2 Елена Абросимова, заведующий терапевтическим отделением Михаил Жуков, главная медсестра Нина Григорьева.

«В ходе общения псковичи активно делились своими предложениями и поднимали важные вопросы. Руководство дало разъясняющие комментарии по всем поднятым ситуациям, что позволило лучше понять текущие проблемы и пути их решения. Благодарим всех, кто пришёл на встречу! Ваши активность и участие очень важны для нас!» – отметили в поликлинике.