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Общество

Нового руководителя Псковской городской поликлиники представили коллективу

Максим Борисюк назначен главным врачом Псковской городской поликлиники. Сегодня нового руководителя представили коллективу учреждения, передаёт корреспондент ПАИ.

Максим Борисюк назначен исполняющим обязанности главного врача Псковской городской поликлиники. Фото здесь и далее: ПАИ

«Я очень рад возглавить это учреждение. Надеюсь на наше с вами плодотворное сотрудничество. Буду рад создать для вас те комфортные условия работы, в которых вы сможете максимально себя проявить как профессионалы», – обратился Максим Борисюк к коллективу медучреждения.

Он отметил также, что методология работы поликлиники будет проанализирована и изменена. Также будет пересмотрена информационная, санитарно-просветительская работа и медицинские профилактические мероприятия, поделился Максим Борисюк.

Также в первую очередь на новой должности он планирует охватить профилактическими мероприятиями население Пскова, снизив таким образом смертность и заболеваемость путём раннего выявления заболеваний. Кроме того, он ставит перед собой цель создать комфортные условия работы для сотрудников.

Добавим, что ранее Максим Борисюк был назначен главным врачом Гдовской районной больницы.

Стратегию развития Псковской городской поликлиники с её новым руководителем обсудил ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Напомним, что до Максима Борисюка исполняющей обязанности главного врача Псковской городской поликлиники была Екатерина Астафьева.

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