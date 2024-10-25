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Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России» прошла в Пскове

В Пскове состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Всероссийская научно-практическая конференция «Служба пробации: перспективы развития в России» прошла в Пскове. Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В научном мероприятии, которое прошло на площадке Псковского филиала Университета ФСИН России приняли участие сотрудники правоохранительных органов и работники сферы социального обслуживания Псковской области, в дистанционном формате – представители НИИ ФСИН России, территориальных органов и образовательных организаций ФСИН, МВД России.

Участников конференции приветствовал начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев, который отметил, что основная ее цель – обсуждение вопросов реализации закона о пробации в Российской Федерации, а также актуальных вопросов подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации.

«Специалисты, работающие в этой системе, должны оказать реальную помощь в ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации людей, в отношении которых применяется пробация, и предупреждения совершения ими новых преступлений. Взращивать такие кадры – наша общая задача», – сказал Александр Сысоев, обращаясь к участникам мероприятия, и пожелал всем интересной плодотворной работы.

Конференция включала в себя работу секций «История становления службы пробации в России и зарубежных странах», «Актуальные вопросы подготовки кадров для уголовно-исполнительной системы в сфере организации и функционирования пробации в России», «Частноправовое обеспечение осужденных и сотрудников УИС», «Исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная пробация в России: особенности правового регулирования и применения на практике».

По итогам научного мероприятия будет издан сборник докладов его участников.

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