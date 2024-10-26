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Общество

День гимнастики отмечают сегодня российские спортсмены

День гимнастики отмечается в последнюю субботу октября. Праздник был учреждён в 1999 году, пишет calend.ru.

Фото предоставила Ольга Давыдова

В России состязания по гимнастике впервые прошли в Москве в 1885 году. Их участниками стали 11 человек. А уже через четыре года гимнастика стала частью мужской программы в учебных заведениях. После этого по всей России начали создаваться гимнастические кружки и общества.

В 1896 году спортивная гимнастика была включена в программу первых Олимпийских игр, а с 1903 года по гимнастике начали проводиться чемпионаты мира.

Самими известными видами гимнастики являются художественная и спортивная. Помимо них, существуют также эстетическая, акробатическая, командная, цирковая, аэробическая, уличная и оздоровительная гимнастики.

Ежегодно к Всероссийскому дню гимнастики проходят различные соревнования и показательные выступления спортсменов. Кроме того, во многих спортивных секциях и школах проводятся мастер-классы для начинающих.

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