День гимнастики отмечают сегодня российские спортсмены

09:19, 26 октября 2024, ПАИ

День гимнастики отмечается в последнюю субботу октября. Праздник был учреждён в 1999 году, пишет calend.ru.

В России состязания по гимнастике впервые прошли в Москве в 1885 году. Их участниками стали 11 человек. А уже через четыре года гимнастика стала частью мужской программы в учебных заведениях. После этого по всей России начали создаваться гимнастические кружки и общества.

В 1896 году спортивная гимнастика была включена в программу первых Олимпийских игр, а с 1903 года по гимнастике начали проводиться чемпионаты мира.

Самими известными видами гимнастики являются художественная и спортивная. Помимо них, существуют также эстетическая, акробатическая, командная, цирковая, аэробическая, уличная и оздоровительная гимнастики.

Ежегодно к Всероссийскому дню гимнастики проходят различные соревнования и показательные выступления спортсменов. Кроме того, во многих спортивных секциях и школах проводятся мастер-классы для начинающих.