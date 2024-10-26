Псковичи представляют регион на чемпионате «Абилимпикс» в Москве

16:19, 26 октября 2024, ПАИ

Псковичи принимают участие в Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Чемпионат проходит в московском выставочном центре «Гостиный двор» с 25 по 29 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Область представляют два участника из категории «специалисты». Среди них – Валентина Бельцова в компетенции «Флористика» и Максим Высотин в компетенции «Слесарное дело». Они будут выступать 27 октября. Вместе с участниками поедут и их наставники.

Кроме прочего, в состав делегации вошла обучающаяся Центра специального образования № 1 Полина Яковлева. Она получит награду за победу в конкурсе изобразительного искусства «Семья «Абилимпикс».

Соревнования чемпионата «Абилимпикс» пройдут по 50 основным компетенциям, из них: 29 соревновательных компетенций будут размещены на основной площадке – в выставочном центре «Гостиный двор», 21 компетенция – на семи дополнительных площадках города Москвы и на площадке Центра социальной интеграции Дианы Гурцкой.

Всего в чемпионате принимают участие около тысячи человек.

Кроме того, в рамках мероприятия запланированы деловая, культурная, выставочная, профориентационная, образовательная и спортивная программы.