Владимир Путин подписал закон о расчете военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчёта пенсий для военных и сотрудников силовых ведомств. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.
С 1 января 2025 года при расчёте пенсии силовикам будет учитываться 89,83% от размера денежного довольствия.
Ранее этот показатель составлял 89,32%.
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