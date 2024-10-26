Владимир Путин подписал закон о расчете военных пенсий

19:54, 26 октября 2024, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок расчёта пенсий для военных и сотрудников силовых ведомств. Документ размещён на портале официального опубликования правовых актов, пишет РИА Новости.

С 1 января 2025 года при расчёте пенсии силовикам будет учитываться 89,83% от размера денежного довольствия.

Ранее этот показатель составлял 89,32%.