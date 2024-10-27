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​По количеству грязи сегодня можно судить о том, когда наступит зима

27 октября отмечается память святой Параскевы Сербской, жившей в XI веке. Параскева родилась в городе Епивате на берегу Мраморного моря в той же семье, что и святитель Ефимий, епископ Мадитоса. После смерти родителей девушка раздала полученное наследство бедным и отправилась в Константинополь, где приняла монашеский постриг. Позже, совершив паломничество в Святую землю, она поселилась в Иорданской долине, а за два года до смерти вернулась домой, где и скончалась. Согласно житию, чудесно обретённые мощи Параскевы прославились многочисленными чудесами, которые творились рядом с ними.

На Руси Параскеве дали неласковое прозвище — Грязнуха. Этим святая, должно быть, обязана сырой погоде и слякоти, которые обычно сопровождали день её памяти. «На Грязнуху не бывает сухо», — говорили в народе. По количеству грязи судили о том, когда наступит зима. Если распутица столь велика, что отпечаток лошадиного копыта тотчас заливается водой, значит, до зимы осталось четыре недели. Кроме того, большая грязь сулила обилие дождей весной.

Были у Параскевы и другие прозвища — Льняниха, Трепальница. В этот день хозяйки начинали трепать и мять лён. А вот прясть и стирать на Параскеву не рекомендовалось, хотя вполне можно было шить. В некоторых районах святую почитали как покровительницу всякой женской зимней работы.

Если день памяти святой выпадал на пятый день недели, справляли особый праздник — Параскеву Пятницу. Этому имени соответствовал образ высокой худой женщины с длинными волосами. Особое внимание на Параскеву Пятницу уделяли роженицам и беременным женщинам. Считали, что их оберегает сама святая. Чтобы не прогневить Параскеву и не лишиться её помощи во время родов, беременные женщины старались не расчёсывать волосы по пятницам. Также говорили, что кто в пятницу много смеется, тот в старости будет много плакать.

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