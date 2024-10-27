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Общество

Аппарат для механотерапии плечевых суставов поступил в псковский госпиталь для ветеранов войн

В псковский госпиталь для ветеранов войн продолжает поступать новое оборудование для реабилитации. Недавно поступил аппарат для роботизированной механотерапии суставов верхних конечностей «Орторент-плечо», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

«Орторент-плечо» — механотерапевтический двигательный прибор для продолжительной пассивной мобилизации сустава плеча. Он показан для лечения большинства повреждений, послеоперационных состояний и заболеваний плечевого сустава.

Тренажер используется для профилактики отрицательного влияния иммобилизации, быстрого восстановления безболезненных движений в суставе.

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