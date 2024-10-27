Борис Елкин поздравил автомобилистов с праздником

10:41, 27 октября 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале поздравил автомобилистов с праздником.

«Пусть каждая дорога ведёт к цели и приносит только позитивные эмоции. Безопасных вам поездок и незабываемых путешествий», – пожелал Борис Елкин.

День автомобилиста отмечается в России в последнее воскресенье октября. Полное название праздника – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, поэтому сегодня свой профессиональный праздник отмечают не только автомобилисты, но и сотрудники городского пассажирского транспорта.