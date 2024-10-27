Умер известный кот Крошик

19:38, 27 октября 2024, ПАИ

Известный кот Крошик, найденный в подвале города Перми и весивший 17 килограмм, умер сегодня, 27 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на руководителей пермского приюта для кошек и котов «Матроскин» на странице Крошика в социальной сети «ВКонтакте».

«Сегодня ночью Крошика не стало. Эта новость отзывается звенящей пустотой в самом сердце», – написали руководители приюта. За всё время нахождения Крошика в приюте врачи впервые заметили у него признаки одышки. «Мы действовали моментально – через полчаса Крошик уже был в кислородной камере. Постепенно его состояние ухудшалось. И даже реанимационные действия не смоги ему помочь», – пояснили в приюте «Матроскин».

После похудения кота врачи смогли сделать ему УЗИ, по результатам которого выяснилось, что у Крошика страдают все внутренние органы. Предварительно, у кота были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других органах.

Напомним, что волонтёры приюта нашли 12-летнего Крошика в начале осени в подвале одной из больниц, тогда он весил 17 килограмм и не мог двигаться. Меньше чем за два месяца нахождения в реабилитационном центре, кот похудел почти на три килограмма, что помогло ему передвигаться самостоятельно.