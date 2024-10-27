О лечении и профилактике геморроя, необходимости колоноскопии и проктологической службе Псковской области – в интервью со специалистом

20:27, 27 октября 2024, ПАИ

Как работает проктологическая служба в Псковской области? Почему многие боятся или стыдятся идти к проктологу? Какие самые распространённые причины обращения к этому врачу? Какие операции проводят хирурги-проктологи в Псковской областной клинической больнице? На эти и другие вопросы ответил врач-колопроктолог Вячеслав Новиков в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

У кого что болит

– В чём особенность врача вашей специальности?

– Проктолог в первую очередь должен быть психологом, найти контакт с человеком, попытаться объяснить ему, что, почему и зачем. Ведь не всегда нужно именно хирургическое вмешательство, возможно, следует подобрать правильное питание или будет достаточным приём препаратов – и тогда оперативное вмешательство не потребуется.

– В Пскове буквально единицы врачей-проктологов. А пациентов много?

– Я работаю в отделении общей хирургии Псковской областной больницы. У нас есть колопроктологические койки на базе хирургических отделений. Ни одного цельного отделения нет, потому что город небольшой. Есть десять колопроктологических коек в областной больнице и пять в Великолукской.

Есть очередь на оказание плановой помощи, но она, по крайней мере сейчас, не растёт. Практически весь спектр возможных оперативных вмешательств мы выполняем. Колопроктологию можно разделить на большую и малую. Малая – это операции по поводу геморроя, трещин. Большая – лечение, допустим, опухолевых заболеваний или осложнений после дивертикулярных болезней. У нас в области выполняются лапароскопические колэктомии и другие большие и сложные операции. Это очень высокий уровень хирургии, не в каждой санкт-петербургской или московской больнице такими методами владеют. Случаи, когда мы всё-таки вынуждены отправить больных лечиться в большие города, реально единичные. Справляемся своими силами.

– Хватает ли кадров?

– Мы с коллегой ведём приём два раза в неделю с часу дня и до последнего пациента. Очереди есть и большие, в тяжёлые времена люди и месяц ждут, но проктологическая помощь в большей степени плановая, и это в какой-то мере допустимо. Есть, конечно, неотложные состояния: допустим, кровотечение открылось. С этим нужно не ждать приёма проктолога, а экстренно обращаться в стационар – в городскую больницу, в районную Великолукскую или областную в зависимости от прописки. Если вы не понимаете, что происходит и что делать, вызовите скорую помощь, и вам скажут, стоит или не стоит обращаться, или отвезут по необходимости.

Частые жалобы

– Какие самые распространённые причины обращений?

– Геморрой различных стадий. При третьей-четвёртой стадии мы берём на оперативное лечение. Если геморрой не слишком запущенный, рекомендуем лечиться консервативно. Хирургия не панацея. При любом хирургическом вмешательстве, даже самом маленьком, можно нарваться на серьёзные проблемы. Если можно ликвидировать симптомы заболевания урегулированием диеты, курсами лекарственных препаратов, то лучше всё-таки отказаться от операции.

Ещё приходят с анальными трещинами, полипами толстой кишки – это эпителиальное новообразование. Пока его не удалим, не можем сказать, доброкачественное оно или злокачественное, поэтому полипы всегда подлежат удалению. Заболевание протекает абсолютно бессимптомно и чаще всего выявляется при диспансеризации, так что всем нужно её проходить. Это важно.

– Какой анализ показывает, что есть полипы?

– Самый банальный анализ на скрытую кровь. Если он положительный, то есть повод для проведения специального обследования – фиброколоноскопии, и чаще всего находят полипы.

– Возраст играет роль?

– Полипы могут появляться после 30–40 лет. Но бывает очень серьёзное заболевание – семейный полипоз, когда вся кишка усеяна полипами. Единственное лечение – удаление всего кишечника. Это травмирующая операция и последующие неприятные проблемы с нарушением стула. Вот если у родственников есть это заболевание, то человеку уже в детском возрасте следует сделать фиброколоноскопию, чтобы понять, болен он или нет. Кажется: ну что там полипы, ничего страшного. Но образование может быть злокачественным, а дальше опухоль.

– Вы в областной больнице лечите онкологию?

– В онкодиспансере есть другие методы лечения, кроме острого скальпеля они могут провести химиотерапию, лучевую терапию. У них правильный онкоподход к этим заболеваниям. Мы же можем прооперировать пациента и удалить опухоль, когда заведомо знаем, что ему не понадобятся дополнительные методы лечения. Не каждая опухоль требует облучения или химиотерапии.

Но при любом подозрении на онкозаболевание лучше обращаться в диспансер. Это их профиль, они должны этим заниматься.

Важные процедуры

– Когда рекомендуете проходить колоноскопию и как часто?

– После 45 лет стоит задуматься и пройти обследование. Затем раз в пять лет. Если сделали в 55 и ничего не нашли, наверное, можно перестать. Но при каких-то жалобах, недомоганиях следует исследование повторить. А каждый год без показаний проходить процедуру не нужно, хотя некоторые делают даже чаще, чем раз в год.

– Процедура не самая приятная.

– Можно выполнить под внутривенным наркозом, но для этого должны быть показания, чаще всего ранее перенесённые операции на брюшной полости, но это исключительная ситуация. Поэтому обычно это исследование выполняется без общего наркоза, но вводятся специальные седативные препараты, и исследование проходит легко. Оно занимает около 20 минут, но если обнаруживаются какие-то нюансы, может длиться и дольше.

– Расскажите о таком методе исследования, как ректоскопия.

– Это самый недискомфортный, самый безболезненный из всех эндоскопических методов. В прямую кишку вставляется металлическая трубка около три сантиметра в диаметре и осматриваются её нижние отделы. Это исследование нужно для того, чтобы исключить вероятные источники, допустим, кровотечения или оценить слизистую толстой кишки. Его проводит врач-эндоскопист.

– По какому принципу назначается то или иное исследование?

– Мы индивидуально подходим. Если есть подозрение на новообразования, назначаем фиброколоноскопию. Если такой жёсткой необходимости нет, мы лучше назначим колоноскопию, это быстрее.

Болезнь на букву «г»

– Всё же самая распространённая проблема – это геморрой?

– Геморрой вообще-то наш эволюционный недостаток, расплата за то, что встали с четверенек. Ни у одного четвероногого животного геморроя вы не найдёте, а у человека – запросто.

Распространённость среди мужчин и женщин – примерно 50 на 50, но по разным причинам. У женщин чаще всего увеличенные геморроидальные узлы появляются после беременности. После родов геморрой вроде как есть, но не беспокоит. Проходит время, идут трудовые будни, дачи, стройки и всё подобное. Женщины начинают поднимать тяжести, наступает обострение, тогда они и обращаются к врачу.

А у мужчин жизнь сама по себе тяжелее в физическом плане. Почему у дальнобойщиков есть это заболевание? Не только из-за сидячего образа жизни. Например, на трассе пробило колесо. А колесо от грузовика весит очень много, и заменить его в дороге действительно тяжело. И вот ехал – всё нормально, поменял колесо, приехал домой – и обострение геморроя.

– Но отсутствие физической нагрузки тоже повод его заработать.

– Нужна нормальная нагрузка: ходьба, плавание, активный образ жизни. Нам не нужны тяжёлые статические нагрузки. Поднять штангу очень плохо для человека. Вредно долгое сидение на корточках, длительная дефекация. Без шуток, если человек систематически читает в туалете по два часа, у него будет геморрой.

– Как проявляется это заболевание?

– Первое – это разрастание кавернозной ткани в области анального канала. Геморроидальные узлы есть у всех, это абсолютно нормально, они нужны. Но когда этой ткани становится с избытком, она начинает вываливаться. Это уже вторая-третья стадия геморроя. Также из-за того, что узлы увеличены, постоянно происходит травматизация, появляется геморроидальное кровотечение, периодические обострения тромбозов. Всё это сопровождается болями.

– Можно ли геморрой вылечить навсегда?

– Если случилось однократно обострение, это не значит, что у вас геморрой. Чаще всего обострение – это тромбоз наружного геморроидального узла. Тромб со временем постепенно рассасывается, уходит. Когда человек начинает следить за собой, правильно питаться, не поднимает тяжести, обострения просто не случаются. Но всё у вас как было, так и осталось, ничего не поменялось.

Строгим показанием к оперативному вмешательству являются хронические рецидивирующие геморроидальные кровотечения. Они могут приводить даже к тяжёлой анемии, а это уже серьёзно.

Я должен ещё добавить: всё-таки появление крови в стуле – это грозный признак нездоровья, и стоит обратиться к врачу. Потому что это может быть простая трещина, а может, и онкологическое заболевание. Поэтому не стоит проявлять беспечность и хотя бы раз прийти по этому поводу к проктологу.

– Можно ли лечиться дома и будет ли больничный лист?

– Зависит от степени обострения. Если ко мне приходит человек в поликлинику с сильным обострением геморроя и я вижу, что всё так и есть, ему больно, то в первую очередь пациенту нужно делать ванночки с ромашкой или слабым раствором марганцовки. Это очень хорошее средство. Ясно, что он не может этим заниматься на работе. Выдаётся больничный на недельку, человек подлечится и не будет страдать. Также есть различные лечащие мази.

– Какая пища хороша для правильной работы кишечника, чтобы не появился геморрой, и какая плоха?

– Категорически плохо – это алкоголь, острое, пряное, фастфуд. Хорошая пища – прежде всего продукты, богатые клетчаткой: термически обработанные овощи, цветная капуста, свёкла, морковь. Можно добавлять растительное масло. Также овсянка, кисломолочные продукты, рыба, белое мясо.

Новые методы и профилактика

– В проктологии появляются новые методы лечения?

– Появляются новые малоинвазивные методы. Они малотравматичны, легче переносятся. Раньше делали много открытых операций, и у пациентов был очень тяжёлый послеоперационный период с большой раной на передней брюшной стенке. Кроме дискомфорта существовал риск образования грыжи. А современные лапароскопические вмешательства делаются через проколы, они намного более щадящие даже при удалении половины толстой кишки. Пациент уже на следующий день может встать, пойти в туалет, максимально активизироваться.

В операциях для некоторых заболеваний также используется лазер: это очень хороший метод. Послеоперационный период намного легче и короче.

– Какие методы профилактики можно порекомендовать, чтобы люди меньше страдали заболеваниями вашей специализации?

– Самое важное – вести здоровый образ жизни. Соблюдать диету, отказаться от вредных привычек, не допускать лишнего веса, гиподинамии и непосильных физических нагрузок.