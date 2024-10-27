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Общество

Земля в иллюминаторе: первую канатную дорогу со стеклянным полом в кабинах открыли в России

Первую канатную дорогу со стеклянным полом в кабинах открыли сегодня, 27 октября, на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу курорта.

Канатную дорогу со стеклянным полом в кабинах открыли в России. Фото: пресс-служба курорта «Архыз»

«По канатной дороге до хребта Абишира-Ахуба на высоту более трёх тысяч метров курсируют десятиместные гондолы, две из которых оснащены стеклянным полом. Эта дорога – единственная в России с такими кабинками», – рассказал собеседник агентства.

Канатная дорога на южном склоне курорта протяжённостью 2 736 метров способна пропустить около 1 200 человек в час. «Осенью канатная дорога будет доступна туристам до 10 ноября. В зимний сезон она будет закрыта, а с весны 2025 года гости смогут снова насладиться красотами Архыза с «Орбиты», – добавили в пресс-службе.

Напомним, что «Архыз» является одним из самых популярных курортов России и ориентирован на активный семейный отдых. Более 815 тысяч человек посетили курорт с января по август нынешнего года.

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