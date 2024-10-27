Великолучанин победил на межрегиональном турнире по ММА

23:21, 27 октября 2024, ПАИ

Великолучанин Иван Веретенников стал победителем межрегионального турнира по ММА памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка. Соревнования прошли в Рязани. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов. В рамках своей весовой категории Иван Веретенников провёл три боя и во всех одержал победу.

Тренирует спортсмена Андрей Ткаченко.

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