Великолучанин победил на межрегиональном турнире по ММА
Великолучанин Иван Веретенников стал победителем межрегионального турнира по ММА памяти мастера спорта России, кавалера ордена Мужества Александра Тарасюка. Соревнования прошли в Рязани. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».
В состязаниях приняли участие около 400 спортсменов. В рамках своей весовой категории Иван Веретенников провёл три боя и во всех одержал победу.
Тренирует спортсмена Андрей Ткаченко.
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