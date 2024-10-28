День бабушек и дедушек отмечают сегодня

07:17, 28 октября 2024, ПАИ

День бабушек и дедушек отмечают в России сегодня, 28 октября, сообщает calend.ru.

В разных странах этот праздник отмечают в разные дни, поздравляя старших членов семьи в семейном кругу с праздником. В России День бабушек и дедушек отмечается с 2009 года, а 28 октября древние славяне отмечали Осенние Деды – праздник, созданный для того, чтобы объединить все поколения и укрепить связь с предками.

Для многих людей бабушки и дедушки – это неотъемлемая часть жизни. В некоторых регионах различные общественные организации и представители власти организуют праздничные концерты и благотворительные акции в честь праздника.