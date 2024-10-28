Обеспечивать спортивной формой нуждающихся предложили в Госдуме

08:55, 28 октября 2024, ПАИ

Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому детей-сирот, детей из многодетных и малоимущих семей будут обеспечивать спортивной формой или инвентарём по одному из видов спорта, пишет РИА Новости.

Помимо этого, инициатива коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых предусмотрена военная служба и ряда других.

Изменения внесут в статью восемь федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ».