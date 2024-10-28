Обеспечивать спортивной формой нуждающихся предложили в Госдуме
Зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов внесёт в Госдуму законопроект, согласно которому детей-сирот, детей из многодетных и малоимущих семей будут обеспечивать спортивной формой или инвентарём по одному из видов спорта, пишет РИА Новости.
Помимо этого, инициатива коснется детей военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти и госорганов, в которых предусмотрена военная служба и ряда других.
Изменения внесут в статью восемь федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ».
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