Директора по воспитанию школ и колледжей соберутся в Печорах

10:04, 28 октября 2024, ПАИ

Первый заезд «Лидеры нового поколения» начнётся сегодня в Печорах в рамках проекта «Истоки. Школа». Мероприятие продлится до 1 ноября. На площадку приедут директора по воспитанию школ и колледжей Москвы, которые показали наилучшие результаты за 2023-2024 учебный год. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В центр «Истоки» приедет более ста человек. Они будут создавать авторские предложения в сфере воспитания и образования.

Организатором мероприятия выступает Роспатриотцентр Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке платформы «Росмолодёжь. События» и Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.