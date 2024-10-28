Застройщиков в Пскове обязали согласовывать внешний вид домов

10:36, 28 октября 2024, ПАИ

Теперь застройщики перед строительством или реконструкцией зданий обязаны согласовывать их облик. Соответствующие изменения внесены в Правила землепользования и застройки Пскова, сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Требования касаются выбора отделочных материалов, цветового оформления, подсветки, остекления, доступности для маломобильных граждан, а также соблюдения принципа «Двор без машин», когда исключается заезд транспорта на дворовую территорию.

«Так новые дома будут сочетаться с существующей застройкой, а город станет более комфортным и привлекательным для жителей и туристов. Продолжаем работу по созданию качественной, безопасной и гармоничной городской среды», – написал Борис Елкин.